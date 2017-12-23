«أبوزريبه» يحصد لليبيا برونزية العرب في رفع الأثقال

تُوِّج الرباع الليبي أحمد بوزريبة ببرونزية النتر في وزن 77 كلغ، في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للناشئين التي اختُتِمت الجمعة، بمجمع الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد أنْ نجح في نتر 160 كلغ.

وحلَّ بوزريبة رابعًا في رفعة الخطف، والمجموع، حيث شاركت ليبيا في المحفل العربي بثلاثة ربّاعين، هم: أحمد أبوزريبة ومؤيد العاتي وأكرم أبومهدي.

بطولتا العرب والآفروآسوية للأثقال شهدتا مشاركة 159 ربّاعًا مثلوا 13 بلدًا، وهيمن رباعو مصر علي أوزان البطولتين، وحصدوا 209 ميداليات من بينها 169 ذهبية.

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