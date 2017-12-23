روسيا تؤكد إستعدادها للمساهمة بتعزيز العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة على أن روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز العملية السياسية في ليبيا من خلال القيام باتصالات مع مختلف ممثلي القوى السياسية الليبية.

وجاء ذلك بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية وفقاً لوكالة”سبوتنيك” للأنباء عقب اجتماع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية الحكومة المؤقتة محمد الدائري تركز على تطور الوضع في ليبيا وآفاق التوصل إلى تسوية بين الأطراف.

وجدد الجانب الروسي تأكيد موقفه الحازم لدعم الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة و الاستعداد للمساهمة في تعزيز العملية السياسية بنجاح بالإتصالات مع ممثلي مختلف القوى السياسية الليبية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع بحث أيضاً بعض الجوانب العملية للعلاقات الثنائية الروسية الليبية.

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