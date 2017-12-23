650 مليون مشاهد يتجه إلى إسبانيا بعد قليل

يستضيف ريال مدريد في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت ليبيا، غريمه التقليدي برشلونة في «كلاسيكو» جديد للكرة الأرضية على استاد «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكشفت الصحف الإسبانية عن وجود إجراءات أمنية مكثفة في العاصمة مدريد من أجل تجنب حدوث أي أعمال شغب أو عمليات إرهابية، كما حذرت الرابطة ومسؤولو الناديين جماهير القطبين من افتعال أى مشكلات أو حمل لافتات سياسية حول أزمة إقليم كتالونيا الأخيرة، وسعيه للانفصال عن إسبانيا، ويُعتبر برشلونة من كبرى المؤسسات الداعمة الانفصال، بينما يؤيد الريال الحكومة في مدريد.

وأشارت الصحف إلى أن نحو ٦٥٠ مليون مشاهد سيتابعون المباراة حول العالم، كما ستنقلها نحو ٥٠ محطة تليفزيونية بنحو ١٠ لغات لكل دول المعمورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط