الفانو: آمل ان تفضي الجهود الى اجراء انتخابات في ليبيا سريعا

جدد وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو التأكيد على تأييد بلاده لجهود المبعوث ألأممي الى ليبيا غسان سلامة.

وأعرب الفانو خلال لقاءه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في طرابلس عن امله في أن تفضي الجهود سريعا إلى انتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ان السراج اكد ان عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه، يربك المشهد السياسي الامر الذي يتطلب مواقف حازمة من المجتمع الدولي ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي.

وأكد السراج أن الانتخابات التي دعا إليها منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين.

وتابع السراج أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

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