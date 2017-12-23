لاجئى تاورغاء يحتجون امام مقر المجلس الرئاسي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، منذ قليل، أن نازحين ومقيمين من مدينة تاورغاء حاولوا اقتحام مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بطرابلس.

وحاول المحتجون تسلق البوابة الرئيسة للمجلس، وفق صور وشهود عيان.

وكان نازحو تاورغاء، المقيمين بمخيم الفلاح في مدينة طرابلس، نظموا وقفة احتجاجية أمس الجمعة لمطالبة المجلس الرئاسي بحل مشكلاتهم.

وتفاقمت معاناة السكان بسبب سوء الأحوال الجوية، وموجة البرد والمطر، التي أدت إلى غرق العديد من الأكواح والخيام التي يسكنون فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا