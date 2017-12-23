عصبان بالخضار

تعرفي معنا على هذه الطريقة لتحضير العصبان الليبية الشهيرة، لكن بإضافة الخضراوات مع الخلطة المعتادة.

وإليك مقادير ووصفة العصبان بالخضراوات، وحضريها في مطبخك بكل سهولة وقدميها لكل أفراد أسرتك.

المقادير

كيلوغرام عصبان

كيلوغرام أرز

زيت

كيلوغرام ونصف بصل

كيلوغرام طماطم

3 باقات شبت

3 باقات كزبرة

3 باقات معدنوس

ملعقتان كبيرتان من القرفة

ملعقتان كبيرتان كمون

فلفل وملح

الطريقة

نظفي العصبان وقطّعيه إلى قطع كولها حوالى 15 سم.

قطّعي البصل ونكّهيه بالقرفة والكمون والفلفل والملح.

افرمي الكزبرة والبقدونس والشبت فرمًا ناعمًا.

أضيفي الخضار على البصل، إضافة إلى الطماطم والأرز.

اسكبي الزيت وقلّبي المكوّنات جيدًا حتى تتجانس.

احشي العصبان واسلقيه فى ماء ساخن لمدة 40 دقيقة.

حمّي زيت غزير في مقلاة واقلي فيه العصبان ثمّ قدّميه على سفرتك.

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