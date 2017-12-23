الأرصاد: أمطار متفرقة بين سرت والجبل الأخضر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار فرصة هطول الامطار على بعض المناطق الساحلية ، خصوصا الساحل الممتد من سرت حتى الجبل الاخضر.

وتوقع المركز، في النشرة الجوية الصادرة اليوم، انقشاع السحب الممطرة تتدريجيا من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر السحب من حين الى اخر على بعض المناطق الساحلية في شمال غرب البلاد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على سرت اليوم.

أما الرياح، فتكون شمالية غربية نشطة السرعة، إذ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على ساحل سرت، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 13و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاع طفيف غدًا.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على أغلب المناطق في شمال شرق البلاد، مع فرصة سقوط امطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر هذا اليوم.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة على مناطق الخليج، بينما تكون شمالية شرقية على بقية المناطق نشطة السرعة، إذ تبلغ 50 كم/ساعة على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

في جنوب غرب البلاد، تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على هون وغدامس، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و12 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا اعتبار من غد الأحد.

الكفرة – تازربو – السرير

السماء قليلة السحب جنوب شرق البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة، إلى معتدلة السرعة، وتكون غدا شمالية غربية على أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية.

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حالة الطقس غدا الأحد. (المركز الوطني للأرصاد)

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