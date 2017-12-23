إيطاليا تعلن موقفها من الانتخابات الليبية

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو، السبت، دعم بلاده لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتأييد مساعي المبعوث الأممي غسان سلامة في الوصول سريعًا إلى الانتخابات، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في طرابلس.

من جانبه ثمّن السراج دعم إيطاليا لحكومة الوفاق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف “حازم” من معرقلي الاتفاق السياسي بعد توافقها بشأنه، وهو ما يربك المشهد السياسي بحسب وصفه.

وبيّن السراج أن مبادرته بالدعوة، في يونيو المنصرم، إلى إجراء انتخابات، هي من “ستنهي الأزمة” في ليبيا، مضيفًا أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين، والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة، العام المقبل، على أن يسبقها إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور. وفق قوله.

وكان السراج استقبل، صباح السبت، بمقر المجلس في طرابلس وزير الخارجية الإيطالي السيد انجلينو الفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسي طاهر السني.

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