ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يُعلن فيه أن يوم الأحد عطلة رسمية في ك…

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يُعلن فيه أن يوم الأحد عطلة رسمية في كل الهيئات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال.
تعليقات
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به قطاع الصحه المستشفي يعني
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هههههههههههههههههههههه
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عيد عليه مهابة و جلال :- عيد وحسبك إنه إستقلال.
أدكر إني حضرت الإحتفال بعيد الإستقلال المجيد يوم 24 ديسمبر عام 1968م. ويومها كنت طفلا لم أبلع العاشرة من عمري .كم أعجبت بدلك الإحتفال و أخدت به . كم كانت طرابلس عدبة جميله – كانت الحياة فيها تشبه الأحلام – كل شيء له طعم فيها – كانت أمنا و أمانا – سخاء و رخاء . كان الناس على اختلاف مستوياتهم المعيشية و الإجتماعية متعايشون – لله در تلك الأيام و يا ليت شعري هل سيبتسم الزمان
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