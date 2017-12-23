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#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يُعلن فيه أن يوم الأحد عطلة رسمية في ك…

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يُعلن فيه أن يوم الأحد عطلة رسمية في كل الهيئات العامة بمناسبة ذكرى الإستقلال.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • عيد عليه مهابة و جلال :- عيد وحسبك إنه إستقلال.
    أدكر إني حضرت الإحتفال بعيد الإستقلال المجيد يوم 24 ديسمبر عام 1968م. ويومها كنت طفلا لم أبلع العاشرة من عمري .كم أعجبت بدلك الإحتفال و أخدت به . كم كانت طرابلس عدبة جميله – كانت الحياة فيها تشبه الأحلام – كل شيء له طعم فيها – كانت أمنا و أمانا – سخاء و رخاء . كان الناس على اختلاف مستوياتهم المعيشية و الإجتماعية متعايشون – لله در تلك الأيام و يا ليت شعري هل سيبتسم الزمان

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