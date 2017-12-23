ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 23 ديسمبر 2017 الساعة 13:17 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 8.970 دينار ليبي
اليورو الأوروبي : 10.625 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 11.999 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.502 دينار ليبي
الدينار الاردني : 12.643 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 2.351 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.285 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
أضف تعليقـك