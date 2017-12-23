سلة النصر تفوز علي أهلي بنغازي وتنفرد بالصدارة

تصدر فريق النصر لكرة السلة المجموعة الثانية بعد فوزه علي الأهلي بنغازي في المباراة التي جمعتهما بالمجمّع الرياضي ببنغازي وأدارها ثلاثي التحكيم محمد البريكي وعبدالعزيز الماقوري وإبراهيم علي.

تقدم النصر في الربع الأول بفارق 4 نقاط، وكان الربع الثاني متكافئًا ثم تقدم النصر، في الربع الثالث الذي كانت الأفضلية فيه للأهلي بنغازي، وفي الربع الرابع عادت السيطرة للنصر، لينهي المباراة لصالحه بفارق 7 نقاط (50 / 43).

وبهذا الفوز يتصدر النصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 8 نقاط من 4 مباريات، بينما بقي أقرب ملاحقيه أهلي بنغازي على 7 نقاط، والمروج 6 نقاط، والهلال 5 نقاط، والتحدي 4 نقاط.

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