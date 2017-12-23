السراج يستقبل وزير الخارجية الايطالي ويؤكد على العلاقات المميزة التي تربط البلدين

ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو و سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني ومن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي طاهر السني.

ونقل الوزير الإيطالي تحيات رئيس الوزراء باولو جنتلوني مجدداً دعم إيطاليا لنهج السراج التوافقي وبما يبذله من جهد للم الشمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق على تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعاً إلى انتخابات وفقاً لرؤية السراج في هذا الشأن.

من جانبه رحب السراج بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

ونوّه السراج بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق وما تبذله من جهود لتتخطى ليبيا الأزمة الراهنة، معرباً عن تقديره لزيارة ألفانو لليبيا في هذا التوقيت الذي يتزامن مع أعياد الميلاد.

السراج أشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى، مضيفاً أن عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه يربك المشهد السياسي وبما يتطلب مواقف حازمة من المجتمع الدولي ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي.

وأكد على أن الانتخابات التي دعا إليها منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين، لافتاً إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

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