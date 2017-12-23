الأن: ريال مدريد 0 – 0 برشلونة

زوار «بوابة الوسط» الأعزاء، تابعوا معنا التغطية الخاصة بالمباراة المهمة التي تجمع فريقي ريال مدريد، وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز ببطولة العالم في أبوظبي، فضلاً عن الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها لاعبوه، بعد فوزهم بمعظم الألقاب الفردية فى البطولة واستعادة جناح الفريق، النفاثة جاريث بيل، حساسيته التهديفية وخطورته على المرمى من جديد.

وسيطرت على الجهاز الفنى للريال حالة من التفاؤل والارتياح بعد تعافي كريستيانو من الإصابة التي تعرض لها في نهائي المونديال فى ربطة الساق ودخوله التدريبات الجماعية مع زملائه، ويعتمد المدير الفني زين الدين زيدان على طريقة (2/4/4)، تتحول إلى (3/3/4)، بدخول «إيسكو» مع الثنائي رونالدو وكريم بنزيمة.

ويأمل برشلونة أن يحقق هذا الموسم انطلاقة ممتازة في ظل صحوة لافتة لأيقونته الأرجنتيني ميسي، الذي يتصدر جدول هدافي البطولة برصيد ١٤ هدفًا، وهو ما أهّل البرسا للابتعاد في صدارة جدول الترتيب عن الغريم التقليدي، والاقتراب بشكل كبير من استعادة لقب الدوري، الذي فقده في الموسم الماضي.

ونجح المدير الفني لبرشلونة أرنستو فالفيردي في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من جديد عقب رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان بداية الموسم، واستطاع مواطنه باولينيو أن يقدم أداءً جيدًا مع الفريق ليكون الضلع الثالث في المثلث الهجومي مع ميسي ولويس سواريز.

ويعتمد فالفيردي على طريقة (2/4/4) من أجل التركيز على تدعيم دفاع الفريق بشكل قويِّ، حيث يفتقد مدافعه الفرنسي القوي صمويل أومتيتيى للإصابة.

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