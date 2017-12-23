الخارجية المصرية تحذر من خطر تقسيم ليبيا وتضع «روشتة» لإنهاء الأزمة

المتوسط:

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من مواجهة ليبيا لخطر التقسيم مشددًا علي ضرورة محافظة الليبيين علي بلدهم، ومؤكدا أن هناك حرصا متواصلا لإنهاء الأزمة.

وبيّن الوزير المصري، في حوار مع جريدة الأخبار المصرية، أن الوضع في ليبيا «يمثل خطرا على دول الجوار كمصر وتونس والجزائر والتواصل مستمر بيننا لمعاونة الأشقاء فى ليبيا لاعتماد الحل السياسى والحفاظ على أمننا القومي، وهناك تعاون أمني واستخباراتي للدفاع عن أمننا ومصالحنا فى ضوء وجود العناصر الإرهابية، ومواجهة مخططاتها لاستهداف الدول الثلاث وغيرها من دول الجوار كالسودان وتشاد، والتي يتأثر جميعها بعدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مركزية قادرة على حماية الحدود والقضاء على الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية واستهدافها لأراض غير خاضعة لأى سيطرة لمؤسسات الدولة وانتشارها من خلال هذه الأراضى الى دول الجوار».

وأكد شكري، «نحن نسعى لتزكية الحل السياسي الذي تم التوصل إليه وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الأممى غسان سلامة، لكن في النهاية المسئولية الأكبر تقع على عاتق الليبيين والزعماء الليبيين لدورهم فى الحفاظ على بلدهم من احتمالات التقسيم ومخاطر التنظيمات الإرهابية واستمرار ضغطهم وتأثيرهم على مقدرات الشعب الليبي وثرواته، كل ذلك يجعل الأمل في هؤلاء القادة والسياسيين للعودة إلى وضع توافقي يلبي طموحات كل أطياف الشعب الليبي».

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