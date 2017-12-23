الطقس السيئ يُسقط صخورًا في «شليوني» الرجبان (صور)

ضربت موجة الطقس السيئ التي تشهدها مناطق غرب البلاد منذ الثلاثاء الماضي، منطقة ما يعرف بـ«شليوني الرجبان»، الواقعة في جبل نفوسة 160 كيلو مترًا جنوب غرب طرابلس، مما أدى إلى تساقط للصخور أعاقت الحركة على الطريق العام، دون تسجيل إصابات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، تحذيرات أرفقوها بصور لآثار تساقط الصخور من أعلى الجبل على الطريق، حيث مسار المركبات الذي عُرقل، وتطوع مواطنون لإزالة الركام منه لفتح الطريق مجددًا.

وفي السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة تكاثرًا للسحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، بينما تراوحت درجات الحرارة القصوى ما بين (13-16) درجة مئوية، ولا تتجاوز (09) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وتشهد مناطق غرب ليبيا موجة من الصقيع مصحوبة بهطول كثيف للأمطار التي أثرت بجريان بعض الأودية على سير الحركة في أغلب هذه المناطق، التي أعلنت مجالسها البلدية تعليق الدراسة لحين تحسن الطقس.

شليوني الرجبان (الإنترنت)

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