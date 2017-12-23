مستشار حفتر السابق يبحث عن نصف مليون دولار سنويا

المتوسط:

تداول عدد من النشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وثائق تتعلق بالمستشار السياسي لقيادة الجيش في شرق ليبيا ” محمد بويصير “، تحمل مشروع إنشاء مؤسسة في العاصمة واشنطن مقابل قرابة نصف مليون دولار سنوياً ، تهدف إلى إقناع أصحاب القرار، وصانعي الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم ” خليفة حفتر ” عسكريًا وسياسيًا.

واطلعت صحيفة «المتوسط»، على نسخة تم تسريبها من مشروع هذا القرار، إذ جاء في نصها، إنّ هذه المنظمات في أمريكا تُؤدي دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام، عن طريق تثقيف صانعي القرار بالحقائق التي قد تكون غائبة عنهم، وكذلك تقديم التحليلات التي تساعدهم على اتخاذ مواقف داعمة لقوات البرلمان فى شرق ليبيا.

وجاء في نص المشروع: «يَنطلق نشاط المؤسسة من مكتب في واشنطن، في المنطقة القريبة من المؤسسات المهمة، مثل البيت الأبيض والكونجرس ووزارتي الخارجية والدفاع»، حيث تتكون هذه المؤسسة، من مجلس أمناء مكون من 12 عضوًا من الأمريكيين نصفهم من ذوي الأصول الليبية والنصف الآخر من الشخصيات الأمريكية، ويتولى وضع السياسات والإشراف على العمل، ويجتمع مرة واحدة في العام، وعلى أنْ يكون رئيسها «بويصير»، من جهته قام ” حفتر ” بالتهميش الورقات المتداولة بـ ” الغير مقنع ويحفظ “.

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