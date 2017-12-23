مصر: الإحباط يعم الليبيين بعد مرور عامين على اتفاق الصخيرات

المتوسط:

علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على مرور عامين على اتفاق الصخيرات الليبي، بأنه بعد مرور عامين على هذا الاتفاق هناك إحباط يعم في أرجاء ليبيا، وأصاب الأطراف السياسية الليبية، من بينهم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك ردًا على تساؤل ما تعليقكم حول ما صرح به المشير خليفة حفتر حول انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات ،،وهل ذلك يمثل تهديداً جديداً للوضع المتردى فى ليبيا؟

وأكد شكري، في حوار مع صحيفة «أخبار اليوم» المصرية، أن الأمل كان أن ينفذ الاتفاق السياسي وفق مراحله الزمنية المختلفة، وأن يتم تفعيلها لتؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية،ومع ذلك هناك اهتمام لاستمرار المسعى من خلال الاتفاق السياسي وليس بالضرورة أن يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق، خاصة وأنه يحظى بدعم دولي وتأييد من مجلس الأمن، ولازال يشكل الإطار الأمثل للتسوية السياسية التي تأخذ في الاعتبار مصالح كافة الأطراف الليبية.

وتابع: يتم التعامل مع القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الأممى غسان سلامة، وهناك رغبة دولية فى أن تستمر هذه الجهود للوصول إلى تطور يفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكومة التي تحظى بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسئوليتها ومن ضمنها الجيش الوطني وزيادة قدرته على التعامل مع الإرهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين.

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