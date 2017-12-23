الشكشاك: الحل الأمثل لمشكلة أهالي تاورغاء هو عودتهم إلى ديارهم

قال رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك أمس، في برنامج غرفة الأخبار الذي يبث على قناة ليبيا، قال إن الحلول التي عملت عليها الجهات المسؤولة لحل مشكلة أهل تاورغاء، جميعها حلول وهمية وتصبيرية، مؤكدا أن الحل الأمثل هو عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا