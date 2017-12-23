مسؤول بالبحث الجنائي بنغازي: وسيم عادل محتجز لدينا وهو بصحة جيدة (فيديو)

أكد مسؤول أمني بالإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي في بنغازي احتجاز الفنان وسيم عادل، دون ذكر تفاصيل حول سبب الضبط.

ونفى المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، تعرض الفنان للتعذيب، وقال «إنه بخير وبصحة جيدة».

وكتبت رئيسة منبر المرأة الليبية للسلام الزهراء لنقي، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس إنّ الفنان وسيم عادل «أصيب بكسر في الحوض وحروق بعد تحريض عليه من قبل القائد بن غلبون السلفي في قوات الصاعقة التابعة للجيش».

وحاولت «بوّابة الوسط» الاتصال بمسؤولين في جهاز البحث الاجتماعي، دون تلقيها ردّا.

وشارك وسيم عادل في عدة مهرجانات ومحافل محلية ودولية، منها مهرجان الأطفال العرب السادس بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصل على الجائزة الأولى.

وكان رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعية تداولوا مقطع فيديو لما يبدو أنه قيادي سلفي يُدعى عبد الفتاح بن غلبون، ظهر فيه وهو يحرض على وسيم عادل، وهو الشخص نفسه الذي ظهر في «فيديو» سابق، بعد أن تم توقيف منظمي حفل «إحياء ساعة الأرض» بجامعة العرب الطبية في بنغازي، في 30 مارس الماضي، مهاجمًا الاحتفال ومنظميه، واصفًا إياه بـ «الأمر المشين والمنكر الذي يندى له الجبين»، مطالبًا بفصل الطالبات عن الطلبة في الجامعة، مشيرًا إلى أنه «منع شبابًا من المقاتلين في المحاور كانوا سيدخلون إلى مكان الحفل» حيث اتصل بعميد جامعة بنغازي مرعي المغربي الذي «تبرأ من هذا الاحتفال وأوقف عميد جامعة العرب الطبية عن العمل».

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