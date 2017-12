أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، قرارًا أعلن فيه أن غداً الأحد، 24 ديسمبر عطلةً رسمية لجميع المؤسسات والهيئات والإدارات العامة كافة بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال.

واستثنى القرار موظفي المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، مع حفظ حقهم في الحصول على العطلة في أيام لاحقة.

