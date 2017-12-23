«خارجية المؤقتة»: بعض الأطراف بليبيا تطيل الأزمة بدفع من دول أخرى

المتوسط:

قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري، إن روسيا أكدت مجددا على موقفها المبدئي بدعم الحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، معلنًا أنه استعرض لوزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، العراقيل التي توضع حتى الآن من بعض الأطراف السياسية الليبية المدفوعة من دول إقليمية ودولية تسعي إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والإقتصادية في ليبيا، في الوقت الذي تتأزم فيه الأوضاع المعيشية لليبيين ويظل خطر الاٍرهاب يهدد الأمن القومي الليبي وأمن دول الجوار.

وكان وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري عقد جلسة مباحثات مع نائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية ، وتناول الاجتماع بشكل أساسي التطورات في ليبيا وآفاق التسوية بين الليبيين.

وأضاف، – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية– أن الجانب الروسي شدد كذلك علي استعداده للمساهمة في دعم التقدم الناجح بالعملية السياسية، وذلك عبر الاتصال مع ممثلي القوى السياسية المختلفة في ليبيا، وأوضح أنه تم مناقشة بعض الجوانب العملية للعلاقات الليبية الروسية.

وأشار إلى أنه نقل للمسؤول الروسي امتعاض قطاعات عريضة من الشعب الليبي من بطء المسار السياسي وعدم التوصل الي أي حل سياسي يوحد البلاد لطالما طالبت به هذه القطاعات.

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