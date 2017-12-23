فرج: تعيين البرلمان محافظ جديد للمركزي يعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة موسى فرج أن محاولة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من قبل مجلس النواب يعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أحادية تزيد من استمرار معاناة المواطن.

وأكد فرج بجسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء على أن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من قبل مجلس النواب يعد مخالفة لما نصت عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي وخرقاً للاتفاق السياسي، مضيفاً أن ما قام به مجلس النواب من عدم التزامه بالاتفاق السياسي هو إجراء لا يزيد الوضع إلا تأزماً وتعقيداً.

فرج أشار إلى استعداد مجلس الدولة المباشرة في تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية التي يلزم التوافق حولها بين مجلسي النواب و الدولة.

ولفت إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد لا يمكن تجاوزها إلا بالتوافق الوطني ولا تحتمل محاولات الانفراد بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي، داعياً مجلس النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزيد من التشظي والانقسام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية