لودريان لحفتر  …يجب ان تضع نفسك في خدمة بلادك

كشفت مصادر مقربة من خليفة حفتر أنه أبلغ جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، الذي التقاه امس الأول الخميس بمقره في مدينة الرجمة شرق ليبيا، ما وصفته بـ«ثوابته المبدئية» للقبول بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعتزم بعثة الأمم المتحدة إجراءها قبل نهاية العام الجاري.

وكشفت المصادر، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن حفتر قال خلال لقائه الذي استمر ساعة مع المسؤول الفرنسي، إنه “لا انتخابات يمكن أن تتم، بينما مقر المفوضية العليا للانتخابات داخل العاصمة طرابلس” التي تهيمن عليها الميليشيات المسلحة منذ 3 أعوام.

وأوضحت أن حفتر دعا فرنسا، “إذا كانت متحمسة لإجراء هذه الانتخابات إلى تفهم المخاطر التي تترتب على وجود مفوضية الانتخابات تحت رحمة وهيمنة هذه الميليشيات” التي قال حفتر إن حكومة الوفاق (غير المعتمدة) التي يترأسها فائز السراج “مجرد أداة في يدها”.

وتابع حفتر “لا يمكن إجراء الانتخابات في هذه الأوضاع، ولن تقبل هذه الميليشيات بنتائجها، وبالتالي فإنها مضيعة للوقت والجهد إذا ما جرت من دون توافر الشروط الأمنية والقانونية المعروفة”.

وكان لودريان دعا حفتر “لاحترام عملية السلام” في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد، على ما أفادت «رويترز»

ونقلت «رويترز» أن لودريان قال للصحفيين بعد اجتماعه مع حفتر “قلت إنه لا بديل (لخطة الأمم المتحدة) أمامك … لا بد أن تضع نفسك في خدمة بلادك”

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