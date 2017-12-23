القباصي : البرلمان انتخب محافظ المصرف المركزي لحل معاناة المواطن

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب فتحي القباصي ، أن انتخاب النواب في جلستهم الأخيرة محافظا جديدا للمصرف المركزي جاء نتيجة الوضع الانساني الصعب ولانقسام المؤسسة المصرفية، وعمل استثنائي لحل معاناة المواطن نتيجة نقص السيولة وانهيار قيمة الدينار الليبي.

وأكمل القباصي ، خلال تصريحات له لوكالة (آكي) الايطالية ، ” لو تحدثنا نحن عن خروقات الاتفاق السياسي سنجدها كثيرة. منها ولادة مجلس الدولة”.

وأضاف ،” نضطر للتعامل مع مجلس الدولة نتيجة الوضع السياسي المتأزم في البلاد والاقتصادي ونحن في تواصل مع المجلس لإيجاد توافق لتمرير تصويت مجلس النواب على المحافظ الجديد وتوحيد المؤسسة المصرفية لحل ازمة المواطن الليبي من ازمة السيولة”.

وأعتبر القباصي مجلس الدولة الذي يترأسه ” عبدالرحمن السويحلي ” طرفا اساسيا في العملية السياسية، قائلا : جلسنا معهم في جلسات حوار وننتظر موافقتهم على مقترح المبعوث الاممي غسان سلامة” لتعديل مواد السلطة التنفيذية.

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