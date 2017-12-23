العرفي نفي تعرض الفنان وسيم عادل للضرب ويحذر من إقامة أي حفلات خاصة دون إذن مسبق من الإدارة العامة للبحث الجنائي

بنغازي 23 ديسمبر 2017 (وال) – حذر مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي من إقامة الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد في القاعات دون موافقة أمنية .

وأكد العرفي – في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – أن مثل هذه الحفلات لا يمكن أن تقام إلا بإذن وموافقة من إدارة البحث الجنائي بنغازي .

وأوضح العرفي أن إقامة هذا النوع من الحفلات سيعرض أصحاب الحفلات، ومالك قاعة المناسبات للمسائلة القانونية .

وأشار مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي أن هذا التنبيه يشمل حتى منتجعات الترفيه والمصايف البحرية، وليس قاعات الأفراح فقط .

وفي ذات الشأن، نفي العرفيالأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض الفنان الشاب وسيم عادل للضرب من قبل الأجهزة الأمنية .

وأكد أن عادل متواجد حاليا في مقر البحث الجنائي وأنه بخير وصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا على خلفية احتفالية أحياها الفنان وسيم بمناسبة تخرج طالبات بالثانوية الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقدين ومحرضين وبين مؤيدين. (وال – بنغازي) ع م

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