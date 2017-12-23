السراج يستقبل وزير الخارجية الإيطالي بالعاصمة طرابلس

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بيروني ومن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني.

الوزير الإيطالي أكد تأييد بلاده لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعًا إلى انتخابات وفقًا لرؤية رئيس المجلس في هذا الشأن.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة الوزير الإيطالي مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى.

السراج قال إن عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه، يربك المشهد السياسي وبما يتطلب مواقف حازمة من المجتمع الدولي ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي كما أكد على أن الانتخابات التي دعا إليها منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين.

وأضاف أن المفوضية العليا للإنتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا