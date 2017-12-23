القباصي: هناك جهود ستبذل خلال الجلسات القادمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري

قال عضو مجلس النواب فتحي القباصي، إن هناك جهودا ستبذل خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

القباصي، وفي تصريح خاص لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، أفاد بأن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي جاء نتيجة الوضع الإنساني الصعب، ولانقسام المؤسسة المصرفية، وهو عمل استثنائي لحل معاناة المواطن، نتيجة نقص السيولة وانهيار قيمة الدينار الليبي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن خروقات الاتفاق السياسي كثيرة، والتي منها ولادة مجلس الدولة، معللا أن تعاملهم مع مجلس الدولة جاء نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في البلاد .

وأكد القباصي أنهم في تواصل مع مجلس الدولة لإيجاد توافق لتمرير تصويت مجلس النواب على المحافظ الجديد، وتوحيد المؤسسة المصرفية، لحل أزمة المواطن الليبي .

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