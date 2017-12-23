عودة لاعب الاتحاد «المقصي» من مصر

وصل إلى ليبيا قادمًا من مصر، الجمعة، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد «العميد» أحمد المقصي، بعد أن خضع في القاهرة لجلسات علاج متواصلة.

وتعرض المقصي للإصابة خلال مباريات الدور الرباعي المؤهل للبطولات الأفريقية، والتي حصل فيها فريقه على المركز الثاني ليشارك في البطولة «الكونفيدرالية»، وأجرى اللاعب جلسات علاجية وتقوية لعضلات القدم والركبة تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

وانتظم مهاجم الفريق محمد زعبية في التدريبات، بعد إجازة قصيرة لثلاثة أيام، سافر خلالها إلى الجزائر من أجل إتمام بعض الإجراءات الرسمية العالقة مع ناديه السابق مولودية وهران.

ويواصل فريق الاتحاد تدريباته اليومية استعدادًا لمسابقة الدوري المحلي الممتاز وخوض الاستعدادات اللازمة لبطولة «الكونفيدرالية».

واستعان فريق الاتحاد «العميد» هذا الموسم بالخبرة الفرنسية ومدرستها الكروية، بالتعاقد مع المدرب دييغو غارزيتو، الذي قاد الفريق الأحمر للمربع الذهبي بالعلامة الكاملة واجتاز كل المواعيد الساخنة بلا أخطاء ولا عثرات قبل أن يخسر أمام «التحدي» الذي سيمثل الكرة الليبية في بطولة دوري الأبطال.

غارزيتو قاد فرقًا أخرى إلى ملاعب ومسابقات الأندية وخاض غمار منافساتها مع أسيك أبيدجان والوداد البيضاوي المغربي والهلال والمريخ السودانيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط