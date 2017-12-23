بالفيديو: تدريبات تصحيح المسار لمنتخب ليبيا في الأردن

يواصل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بالعاصمة الأردنية عمان، استعدادًا للمباراة الودية المرتقبة أمام أصحاب الأرض، الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

المباراة ستقام على أرضية ملعب الملك عبدالله الثاني، والتحق بالبعثة المدرب الصربي داركو مساعد المدير الفني الوطني عمر المريمي، وتمّ خلال التدريب التركيز على اللياقة البدنية، وبعض الخطط التكتيكية.

ويحاول عمر المريمي استثمار المباراة بتحقيق انتصار، بهدف تغيير الصورة عنه والخاصة بأنه مدرب دفاعي فقط، لما يفرضه إيقاعه كمدافع دولي سابق، بعد أن حقق خلال مباريات أربع في دورة كأس التحدي «سيكافا» بكينيا ثلاثة تعادلات سلبية وفوزًا وحيدًا في ختام المشوار على منتخب زنجبار بهدف وحيد سجله زكريا الهريش.

نتائج المريمي أكدت سيطرة الروح الدفاعية على أداء الفريق من خلال غلق وتضييق المساحات وتحصين وتأمين دفاعات الفريق الذي يقوده مدافع كان بارزًا في قيادة خط ظهر الفريق الوطني لسنوات طويلة.

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