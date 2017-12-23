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#ليبيا_الآن | إرتفاع منسوب مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة #المرج، وإغلاق بعض…

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إرتفاع منسوب مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة #المرج، وإغلاق بعض المناطق والشوارع ومنها منطقة حي الـ500 والعمارات التركية وشارع مدرسة النصر، بسبب غزارة هطول الأمطار.







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قناة الان

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