#ليبيا_الآن | إرتفاع منسوب مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة #المرج، وإغلاق بعض المناطق والشوارع ومنها منطقة حي الـ500 والعمارات التركية وشارع مدرسة النصر، بسبب غزارة هطول الأمطار.
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