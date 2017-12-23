#ليبيا_الآن | إرتفاع منسوب مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة #المرج، وإغلاق بعض المناطق والشوارع ومنها منطقة حي الـ500 والعمارات التركية وشارع مدرسة النصر، بسبب غزارة هطول الأمطار.













