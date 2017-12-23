إصابة مدني جراء انفجار لغم أرضي في بنغازي

أُصيب مواطن جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الصابري بمدينة بنغازي شرق البلاد امس الجمعة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن حمزة فتحي عقيلة الرملي (37 عامًا) أُصيب بشظايا اللغم الأرضي في اليد والرجل والوجه قرب عمارة بوعشرين .

وأوضحت البرغثي، أن المصاب دخل غرفة العمليات فور وصولة، ويقبع حاليًا في غرفة العناية الفائقة، مؤكدة أنه يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

يذكر أن عددًا من المدنيين لقوا حفتهم وأُصيب آخرون جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» بمنطقتي الصابري ووسط بنغازي.

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