وفاة فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، السبت، وفاة فلسطيني متاثرًا بجروح أُصيب بها خلال مواجهاتٍ اندلعت مع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، الأحد الماضي.

وقال القدرة إنّ «شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفي صباح السبت»، مشيرًا إلى أنه «أُصيب الأحد الماضي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة».

وأمس الجمعة، قُتل فلسطينيان برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة، إثر مسيرات نُظمت بعد صلاة الجمعة احتجاجًا على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها إلى 11 فلسطينيًا، بينهم تسعة سقطوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وإثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

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