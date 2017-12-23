انطلاق مشروع المجاهرة الأمنية في درنة شرق ليبيا

أطلقت مديرية أمن درنة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، مشروع المجاهرة الأمنية بالمدينة، والذي يهدف إلي إعادة إحياء الوجود الأمني داخل درنة.

وانطلق هذا المشروع الأمني بدرنة وفق معايير العمل الرسمي للمؤسسات الأمنية، حيث انتشر عناصر مديرية الأمن داخل المدينة، رفقة رجال المرور لتنظيم حركة السير، بحسب ما نشرت موقع قناة ليبيا لكل الأحرار أمس الجمعة.

وقام جهاز الحرس البلدي بدرنة بأول جولاته الميدانية لمراقبة عمل المحال التجارية والمخابز والتأكد من صلاحية المواد الغذائية والطبية وضبط أسعار السلع.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن ما اتفقت عليه مكونات مدينة درنة السياسية والإدارية والعسكرية والاجتماعية في “ميثاق درنة”، الذي وقعت عليها تلك الأطراف في منتصف أغسطس 2016.

وتتعرض مدينة درنة شرق البلاد لحصار خانق من قبل قوات عملية الكرامة منذ عدة أشهر، أدى إلى زيادة الأزمات المعيشية في المدينة ونقص الاحتياجات الأساسية في درنة مثل الغاز والوقود والمواد الغذائية والطبية.

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