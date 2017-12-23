«صحة الوفاق» تطالب بالتنسيق مع المنظمات الأممية فيما يخص الدعم

اجتمع مسؤولون بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم السبت، بممثلين عن الأمم المتحدة، أكدوا لهم على ضرورة التنسيق في العمل مع وزارة الصحة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي في ليبيا.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي مسؤولون بإداراتُ التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق، ومن الجانب الأممي ممثلو اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدوليةُ للهجرة، والهيئة الطبية الدولية.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع جاء بدعم وتنسيقٍ من مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وتطرق إلى الآلية التي ستُقدم بها المنظمات الدولية دعمها، حيث تم الاتفاق على توفير الأدوية والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

واشترطت الإدارات أن يتم التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال رغبة أي من المنظمات تسيير قوافل طبية. وينطبق الحالُ نفسه على إدارات التخطيط والصيدلة والمشروعات والمناطق عند تقديم أي منظمة لأي نوع من الدعم.

جانب من الاجتماع (إدارة الإعلام بوزارة الصحة)

جانب من الاجتماع (إدارة الإعلام بوزارة الصحة)

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