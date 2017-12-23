الكشف عن تزوير وتلاعب في تسجيل الناخبين.. ومطالبات بالتحقيق الجنائي

المتوسط :

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم وزيرة الصحة السابقة في حكومة علي زيدان، والمصرفي سعيد رشوان، والناشط الحقوقي العربي الورفلي منشوراً خطيراً تحت عنوان (بلاغ للرأي العام الليبي من مستشار قانوني ليبي)

المنشور كشف عن وجود تلاعب وتزوير عند تسجيل الناخبين إلكترونياً، إذ لوحظ أن الأرقام الوطنية للناخبين تم تسجيلها بمراكز انتخابية تقع خارج دوائرهم الانتخابيه ومنهم من لم يدخل لهذه المدن أصلا في حياته، الأمر الذي يدل على وجود تلاعب وتزوير، الغرض منه استخدام هذه الارقام في التصويت لمرشحين معينين أو منع و شطب ناخبين من احتساب اصواتهم، بحسب المنشور.

وطالب هؤلاء الناشطون بأن يتقدم المواطنون بشكاوى جنائية لدى مكتب النائب العام أو أقرب مكتب محامٍ عام أو رئيس نيابة في مناطقهم، حتى يأخذ الأمر طابع التحقيق الجنائي للوصول للحقيقة وايقاف هذه التلاعبات، داعين المحامين إلى التطوع في هذه القضية، وتجميع الأسماء وتقديم شكاوى ومتابعتها.

وشددوا على ضرورة التحقيق الجنائي، وكشف أولئك المزورين، منبهين الليبيين إلى أن العالم الخارجي لن ينظر للأية طعون انتخابية، أو حتى ما سيثار في الإعلام، إذا ما اعتمدت قوائم الناخبين.

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