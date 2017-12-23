الناطق باسم الخارجية المصرية: مصر لا تدعم فصيلا على آخر في ليبيا

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن بلاده لا تدعم فصيلا على فصيل آخر في ليبيا، مشيرا إلى أن تدهور الوضع في ليبيا ينعكس سلبيًا على مصر، على حد قوله.

وشدد أبوزيد خلال حديثه لقناة “أكسترا نيوز” المصرية أمس الجمعة، على أن أمن ليبيا أولوية للأمن القومي المصري، موضحا أن الوضع في ليبيا يبدو معقدًا شيئًا ما، نظرًا لعدم توافق الأطراف الليبية للخروج من المأزق الحالي.

وقال أبوزيد: “إن مصر أدركت هذا الأمر وأكدت ضرورة التواصل مع كافة الأطراف وممثلي الشعب الليبي”، وفق ما نشرت بوابة الوسط أمس الجمعة.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن بلاده فتحت أبوابها لكافة الفصائل الليبية من أجل توحيد الجيش الليبي ودعم تلك المؤسسة القادرة علي الدفاع عن الأراضي الليبية ونشر الاستقرار”.

ورغم هذه التصريحات إلا أن تقاريرا محلية ودولية كشفت في مرات عدة عن دعم مصري للواء المتقاعد خليفة حفتر في مشروعه العسكري، كما يرى مراقبين أن دولة مصر تعتبر سببا من أسباب الأزمة في ليبيا، كونها تدعم طرفا على آخر.

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