رونالدو وميسي يقودان هجومي الريال والبرسا في الكلاسيكو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة برشلونة، المقامة على استاد سانتياجو برنابيو معقل الملكي، في تمام الساعة الثانية عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني (الليجا)، ويقود المباراة الحكم الدولي خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

وجاءت التشكيلة كالآتي:-

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – مارسليو.

خط الوسط: كاساميرو – كروس – كوفاسيتش – مودريتش.

خط الهجوم: رونالدو – بنزيما.

كما أعلن إرناستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تشكيلة فريقه الرسمية، وجاءت كالآتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكه – فيرمايلن – ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – إنيستا – باولينيو.

خط الهجوم: ميسي – سواريز.

ويحتل ريال مدريد المنتشي بلقب مونديال الأندية مؤخرًا، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة (جمعهم من 15 مباراة.. فاز 9 وتعادل 4 وخسر 2.. مسجلًا 30 هدفًا فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا)، بفارق 3 نقاط عن فالنسيا الرابع، كما أن الملكي له مباراة مؤجلة.

في المقابل يتصدر برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي «الليجا»، برصيد 42 نقطة (جمعهم من 16 مباراة.. فاز 13 وتعادل 3.. مسجلًا 42 هدفًا فيما استقبلت شباكه 7 أهداف)، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

الكلاسيكو عبر تاريخ الدوري الإسباني لطالما كان يبتسم لمصلحة ريال مدريد، وفي مراجعة بسيطة لإحصاءات المباريات الـ174 الماضية، نجد أن فريق العاصمة يتوفق على الفريق الكتالوني في المواجهات فيما بينهما، كذلك بعدد ألقاب الليجا، حيث توج الملكي بـ33 فيما توج البرسا بـ24.

وتشير أرقام الـ174 كلاسيكو في الدوري الماضية، إلى أن ريال مدريد فاز في 72 مباراة مقابل 69 لبرشلونة بينما فرض التعادل نفسه في 33 لقاء، وسجل الملكي في شباك البرسا 283 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 277 هدفًا.

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