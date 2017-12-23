بوفون: سأواصل اللعب حتى سن الـ80

أشار جينالويجي بوفون، إلى أنه لن يعتزل كرة القدم بالمعنى الحرفي للكرة بنهاية الموسم بعد تواجده في الملاعب لمدة 22 عامًا، مؤكدًا على أنه سيظل متاحًا لكل من يوفنتوس والمنتخب الإيطالي حتى يبلغ عامه الـ80، وذلك حسبما أوضح موقع «فور فور تو» اليوم السبت.

وأوضح بوفون، أنه لا يعرف كيف يجيب على الأسئلة الخاص باعتزاله، فهو لا يعرف هل سيتوقف أم لا حيث يشعر بأنه مثل الجندي يتواجد دائمًا في خدمة يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، حيث يرى الصورة العامة أهم بكثير من صورته الشخصية وهكذا يتعامل مع عمله.

وأضاف بوفون، أنه على الأرجح سيتوقف ولكنه سيبقى متاحًا أمام كل من يوفونتوس وإيطاليا حتى يبلغ من العمر 80 عامًا في حال لم يتوفر حارس مرمى في ذلك التوقيت، فحينها سيعود إلى الملاعب على الفور.

وعلى جانب آخر أعرب بوفون عن ندمه الشديد بفشله في خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد سقوط إيطاليا في الملحق الأوروبي أمام المنتخب السويدي، وسيكون مونديال روسيا الصيف المقبل أول كأس عالم لا تشارك به إيطاليا منذ عام 1958.

وقال بوفون، أنه سيندم على هذا الإخفاق طوال حياته، حيث تسببت تلك الخسارة في سرقة فرحة مشاهدة المنتخب الوطني في المحافل الكبرى من نفوس الأطفال.

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