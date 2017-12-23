قرارات هامة للسراج خلال اجتماعه مع وفد منطقة الجنوب

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفدا من منطقة الجنوب الليبي يضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي عتبة واُوباري وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون، اليوم السبت.

وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة ووزير الخارجية محمد سيالة، وأكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني وتأييدهم لما يبذله السراج من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وتوسيع قاعدة التوافق.

واستمع السراج لما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات مناطقهم، وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية ودعم عدد من المؤسسات الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات، كما طالب أعضاء الوفد بفتح مطارات الجنوب.

وطالب السراج باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات وفقا للأولويات وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكدا بأن الحكومة الوفاق الوطني لا تفرق بين مناطق ليبيا، وأن الجنوب الليبي لن يكون أبدا مهمشا وسيحظى بما يستحقه من اهتمام.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة، وأوضح بأنه يسعى إلى تحقيق اللامركزية الإدارية في كامل إنحاء ليبيا مؤكدا على أن البلديات هي امتداد للحكومة وتمثل واقع بيئتها الاجتماعية وتتحسس احتياجات مواطنيها.

ووافق السراج على مقترح تشكيل لجنة يترأسها أحمد حمزة تكون حلقة وصل وتواصل ما بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة الجنوبية.

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