الخارجية المصرية: الملف الليبي يشكل أولوية للأمن القومي المصري

ليبيا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الملف الليبي بالنسبة لمصر يشكل أولوية للأمن القومي المصري، مشيراً إلى ان استقرار الوضع بليبيا ينعكس إيجابياً على مصر و تدهور الوضع ينعكس سلبياً عليها.

أبو زيد إعتبر وفقاً لصحيفة “صدى البلد” المصرية أن الوضع في ليبيا يبدو معقداً شيئاً ما نظراً لعدم توافق الأطراف الليبية للخروج من المأزق الحالي، مجدداً تأكيد بلاده على ضرورة التواصل مع كافة الأطراف و ممثلي الشعب الليبي.ط

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية على أن مصر لا تدعم فصيلاً على فصيل آخر، مضيفاً مصر فتحت أبوابها لكافة الفصائل الليبية من أجل توحيد الجيش ودعم تلك المؤسسة القادرة على الدفاع عن الأراضي الليبية ونشر الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية