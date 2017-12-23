أسهل تمرين لشد ترهلات الرقبة

تحلم كل امرأة بأن تكون رقبتها مشدودة بشكل يظهر جمالها، وتخشى من ظهور التجاعيد التي تجعلها تبدو في سن أكبر من عمرها الحقيقي.

وقد لا تكفي الخلطات والكريمات التي نستخدمها للحفاظ على رقبة مشدودة، ولذا نقدم لك تمرين شد الرقبة المترهلة، وهو تمرين تدوير الرقبة 360 درجة، فتعرفي عليها معنا، حسب «بشرتك. كوم».

وإذا كنت تمارسين الرياضة بشكل يومي فلا بد أنك تقومين بهذا التمرين في نهاية جلستك لتمطيط عضلات رقبتك.

وإذا كان جديد عليك فلا تفزعي تطبيقه بسيط للغاية، وكل ما تحتاجينه هو الجلوس أو الوقوف والعمود الفقري مستقيم ومن ثم تحريك رأسك ورقبتك ببطء شديد مع عقارب الساعة (قومي بهذا التمرين 5 مرات) ومن ثم حركي رأسك ورقبتك ببطء شديد عكس عقارب الساعة (قومي بهذا التمرين 5 مرات أيضًا).

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