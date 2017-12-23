محلى تاورغاء ينفي اقتحام المتظاهرين مقر الرئاسي بطرابلس

نفى رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن شكشاك الأنباء المتداولة عن اقتحام متظاهرين من تاورغاء لمقر المجلس الرئاسي بطرابلس

وقال شكشاك، في تصريح للرئد، إن مظاهرة اليوم أهلية بحتة نظمها أهالي، ومنظمات المجتمع المدني بتاورغاء؛ للمطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم بعد أعوام من العيش داخل المخيمات، والوعود التي أعطيت لهم دون نتيجة، وفق تعبيره.

وأضاف شكشاك أن المتظاهرين تواصلوا مع رئيس المجلس الرئاسي مباشرة، وأُدخلوا إلى مقر المجلس للاستماع لمطالبهم، نافيًا حدوث أي اقتحام أو تعدٍ على المقر، وفق قوله.

وأوضح شكشاك أن أهالي تاورغاء يعيشون “معاناة” داخل المخيمات، خصوصا في ظل الأحوال الجوية المتقلبة، ونقص الإمكانيات داخل المخيمات، مشيرًا إلى وصول مساعدات إنسانية من عدة بلديات، ومنظمات محلية ودولية.

وناشد شكشاك المجلس الرئاسي وجميع أهالي مصراتة وكل الأطراف المعنية؛ لإتمام اتفاق المصالحة الموقع بين تاورغاء ومصراتة، ووضع اللبنة الأخيرة عليه، وجبر الضرر لكل الأطراف، حسب وصفه.

وكان نازحو تاورغاء قد نظموا وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر المجلس الرئاسي منددين بالظروف المعيشية وسط المخيمات ومطالبين بحق عودتهم إلى ديارهم.

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