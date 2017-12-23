حسن أونيس : قريبا سيكون هناك مهرجان ضخم بإسم الراحل محمد حسن

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني ” حسن فرج أونيس ” في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية، ان الفنان الراحل ” الكبير ” محمد حسن قامة فنية وطنية ليبية كبيرة عملاقة وهو شخصية جامعة لايملك احدا الا ان يحترمه فنيا وابداعيا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للثقافة في طرابلس بأنه وجد نفسه ملزما انسانيا وادبيا ومن عشاق فن ” محمد حسن ” الا ان اكون في مقدمة من يهتم به في حياته الى مثواه الاخير، بعيدا عن التصنيفات والاصطفافات والسياسة الفنان محمد حسن هو فنان ليبيا احببنا فيه كل القيم الجميلة التي تغنى بها حتى احتفاؤه بالانتصار على ارهاب الدواعش في سرت من خلال عمليات البنيان المرصوص.

وأكد ” أونيس ” على أنهم سيتحفلون دائما بمحمد حسن وسوف يعاد احياء اعماله وقريبا سيكون لليبيين موعد مع ابداعاته في مهرجان ضخم نقوم بالتجهيز له حاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية