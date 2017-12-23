هذه تفاصيل اجتماع وزارة الصحة مع ممثلي الأمم المتحدة

المتوسط:

التقى ممثلو وزارة الصحة في حكومة الوفاق، مع ممثلي الأمم المتحدة، اليوم السبت بحضور مسؤولين بإدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق في وزارة الصحة، ومن الجانب الأممي ممثلو اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدوليةُ للهجرة، والهيئة الطبية الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي ستُقدم بها المنظمات الدولية دعمها، حيث تم الاتفاق على توفير الأدوية والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية، إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

واشترطت الإدارات أن يتم التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال رغبة أي من المنظمات تسيير قوافل طبية، وينطبق الحالُ نفسه على إدارات التخطيط والصيدلة والمشاريع والمناطق عند تقديم أي منظمة أي نوع من الدعم.

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