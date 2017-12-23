بويصير: حفتر يتعاون مع ضابط صهيوني للترويج له بأروقة السياسية الأمريكية

كشف محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لحفتر، أن الأخير قام بتوقيع عقد مع شركة علاقات عامة كندية بمبلغ يتجاوز الـ 6 مليون دولار بهدف الترويج له في اروقة السياسية الأمريكية.

وأوضح بويصير، في تدوينه نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أن حفتر، يتعاون مع ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية التابعة للكيان الصهيوني الذي شارك في عملية إيران كونترا ويدعى “آري بين مناشي”، موضحا بأنه نصح حفتر مرار وتكراراً بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، لان ذلك سيأتي بأثر عكسي”.

وقال بويصير إن هذه هي المرحلة الاخيرة من قصة خليفة حفتر، لافتا إلى أن محدودية قدراته تقوده اليوم لمصير “بلاديتش” او حتى “عيديد”.

ويأتي هذا بالتزامن مع ورود معلومات عن وجود اسم عن رجل الاستخبارات الصهيوني السابق، ضمن خطة أمريكية مطروحة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق.

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