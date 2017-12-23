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بويصير: حفتر يتعاون مع ضابط صهيوني للترويج له بأروقة السياسية الأمريكية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لحفتر، أن الأخير قام بتوقيع عقد مع شركة علاقات عامة كندية بمبلغ يتجاوز الـ 6 مليون دولار بهدف الترويج له في اروقة السياسية الأمريكية.

وأوضح بويصير، في تدوينه نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أن حفتر، يتعاون مع ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية التابعة للكيان الصهيوني الذي شارك في عملية إيران كونترا ويدعى “آري بين مناشي”، موضحا بأنه نصح حفتر مرار وتكراراً بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، لان ذلك سيأتي بأثر عكسي”.

وقال بويصير إن هذه هي المرحلة الاخيرة من قصة خليفة حفتر، لافتا إلى أن محدودية قدراته تقوده اليوم لمصير “بلاديتش” او حتى “عيديد”.

ويأتي هذا بالتزامن مع ورود معلومات عن وجود اسم عن رجل الاستخبارات الصهيوني السابق، ضمن خطة أمريكية مطروحة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • حماك الله يا محمد ابويصير نتذكر شجاعة والدكم رحمه الله لقد غدرت به الالة الصهيونية حيت اسقطت طائرة الخطوط الليبية فوق سيناء في مطلع سبعينات القرن الماضي رحمه الله نقطة اخيرة خد بالك على حياتك لأن عصابات حفتر في كل مكان من ليبيا خاصة في بنغازي وهو يطبع مئات الملاين من الدينارات الليبية المزيفة في موسكو حتى يشترى دمم كل عصاباته و يمولهم للهتاف له والخزي والعار ان عقيلة صالح وحتى فائز السراج غضوا الطرف على تحطيمه العملة الليبية وهكذا وصل الدينار الليبي الى ربع دينار تونسي والى 12 سنت أمريكي بعد ان كان يساوى الجنيه الليبي 3 دولارات امريكية و2 باوند إسترليني المهم خد بالك من نفسك وربنا يحميك بأدنه تعالي ومصير الخونة معروف طال الزمن ام قصر ….

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