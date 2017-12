عثر سكان مدينة سرت على مقبرة جماعية تقع ضمن ساحة أحد المنازل المُهدمة بعد الحرب لتحرير المدينة من قبضة داعش الإرهابي، بحي “الكامبو”.

وبحسب ما أفاد به مراسل 218، تجاوز عدد الجثث التي عُثر عليها بالمقبرة الـ20 جثة، ولم يتم انتشالها من موقعها حتى الآن.

ويرى ناشطون بيئيون أنه وفي حال انتشار مثل هذه المقابر التي يُعتقد أنها أحد مخلفات عناصر داعش الإرهابية في المدينة، فإنها تُنذر بجملة من المشاكل البيئية التي من الممكن أن تهدد صحة سكان مدينة سرت إضافة إلى المشاكل البيئية، بسبب الجثث المُتحللة، وما تخرجه عملية تحللها من سموم، يستنشقها سكان المدينة.

وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي بالمدينة تدهوراً من جانب شح الأدوية والمعدات الطبية التي لا تكفي لسد حاجة سكان المدينة، تُطل مخلفات التنظيم الإرهابي على المدينة حتى بعد تخلصها منه، لتُثقل كاهلها أكثر فأكثر.

ووسط كل ملامح الدمار التي فُرضِت على مدينة سرت التي عانت دماراً شديداً، يُخييم صمت الجهات المسؤولة عن المشهد تماماً.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post صور حصرية لـ218 تكشف عن مأساة أخرى في سرت appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية