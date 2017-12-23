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هؤلاء هم الفائزين في مسابقات المنطقة التعليمية بالقبة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 22, 2017 , 3:27 م

ديسمبر 22, 2017 , 1:53 م

ديسمبر 22, 2017 , 1:15 م

المتوسط:
أقامت المنطقة التعليمية القبة، نشاطاً رياضياً على مستوى مكاتب الخدمات التعليمية والتعليم الحر .
وتنوعت الأنشطة التي نظمها المنطقة التعليمية القبة، إلى عدة ألعاب : العدو الريفي، والشطرنج، وتنس الطاولة .
وكانت نتائج المسابقات على نحو التالي :

أولا : العدو الريفي بنين أساسي :

الترتيب الأول : سليمان محمد سليمان من مدرسة الكرامة .

الترتيب الثاني : محمد عياد محمد من مدرسة أبشارة .

الترتيب الثالث : منصور محمد مفتاح من مدرسة الكرامة .

ثانياً : العدو الريفي بنات أساسي :

الترتيب الأول : ساجدة عبدالعاطي العربي من مدرسة 17 فبراير .

الترتيب الثاني : آية يوسف الناجي من مدرسة أبشارة .

الترتيب الثالث : آلاء محمد سليمان من مدرسة فرج بوحويش .

ثالثاً : العدو الريفي بنين ثانوي :

الترتيب الأول : مفتاح صالح يوسف من ثانوية عمر المختار .

الترتيب الثاني : عبد السلام الناجي عمران من ثانوية عمر المختار .

الترتيب الثالث : فرج أحمد فرج من ثانوية عمر المختار .

رابعاً : العدو الريفي ثانوي بنات :

الترتيب الأول : هبة الناجي إسماعيل من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : سميرة فرج عبد المولى من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثالث : هديل عطية حمد من ثانوية أفريقيا .

خامساً : تنس الطاولة بنين أساسي :

الترتيب الأول : عبد المولى عبد المطلوب من مدرسة طريق النجاح .

الترتيب الثاني : لقمان عبد الناصر إبراهيم من مدرسة طريق النجاح.

الترتيب الثالث : إسلام علي صالح من مدرسة طريق النجاح .

سادساً : تنس الطاولة بنات ثانوي :

الترتيب الأول : تسنيم عبد الحكيم محمد من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : فضيلة جمال رزق الله من ثانوية أفريقيا .

الترتيب الثالث : رغد عبد الباسط عطية من ثانوية الإخلاص .

سابعاً : الشطرنج بنات ثانوي :

الترتيب الأول : مبروكة محسن عطية من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثاني : شهد فتحي رزق من ثانوية الإخلاص .

الترتيب الثالث : ولاء مصطفى راف الله من ثانوية أفريقيا .

ثامناً الشطرنج أساسي بنين :

الترتيب الأول : محمد أمبارك إدريس من مدرسة طريق النجاح .

الترتيب الثاني : مطر صالح مسعود من مدرسة فرج بوحويش .

الترتيب الثالث : عوض أنور عوض من مدرسة الكرامة .

تاسعاً : الشطرنج أساسي بنات :

الترتيب الأول : هبة عبد الباسط صالح من مدرسة 17 فبراير .

الترتيب الثاني : مبروكة مصطفى العبس من مدرسة فرج بوحويش .

الترتيب الثالث : منى خليفة الناجي من مدرسة الكرامة .

عاشراً : تنس الطاولة بنين :

الأول : بدر إدريس صالح من مدرسة المناهل .

الثاني : سالم يوسف علي من مدرسة المناهل .

الثالث : خليفة عبد المنعم خليفة من مدرسة المناهل .

الشطرنج ثانوي بنين :

الأول : إسلام إدريس عبد الكريم من مدرسة المناهل .

الثاني : فرج سالم عبد الله من مدرسة المناهل .

الثالث : فرج عطية عتيق من مدرسة المناهل . (وال- القبة) ب ع/ ر ت

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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