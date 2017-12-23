هؤلاء هم الفائزين في مسابقات المنطقة التعليمية بالقبة

المتوسط:
أقامت المنطقة التعليمية القبة، نشاطاً رياضياً على مستوى مكاتب الخدمات التعليمية والتعليم الحر .
وتنوعت الأنشطة التي نظمها المنطقة التعليمية القبة، إلى عدة ألعاب : العدو الريفي، والشطرنج، وتنس الطاولة .
وكانت نتائج المسابقات على نحو التالي :
أولا : العدو الريفي بنين أساسي :
الترتيب الأول : سليمان محمد سليمان من مدرسة الكرامة .
الترتيب الثاني : محمد عياد محمد من مدرسة أبشارة .
الترتيب الثالث : منصور محمد مفتاح من مدرسة الكرامة .
ثانياً : العدو الريفي بنات أساسي :
الترتيب الأول : ساجدة عبدالعاطي العربي من مدرسة 17 فبراير .
الترتيب الثاني : آية يوسف الناجي من مدرسة أبشارة .
الترتيب الثالث : آلاء محمد سليمان من مدرسة فرج بوحويش .
ثالثاً : العدو الريفي بنين ثانوي :
الترتيب الأول : مفتاح صالح يوسف من ثانوية عمر المختار .
الترتيب الثاني : عبد السلام الناجي عمران من ثانوية عمر المختار .
الترتيب الثالث : فرج أحمد فرج من ثانوية عمر المختار .
رابعاً : العدو الريفي ثانوي بنات :
الترتيب الأول : هبة الناجي إسماعيل من ثانوية الإخلاص .
الترتيب الثاني : سميرة فرج عبد المولى من ثانوية الإخلاص .
الترتيب الثالث : هديل عطية حمد من ثانوية أفريقيا .
خامساً : تنس الطاولة بنين أساسي :
الترتيب الأول : عبد المولى عبد المطلوب من مدرسة طريق النجاح .
الترتيب الثاني : لقمان عبد الناصر إبراهيم من مدرسة طريق النجاح.
الترتيب الثالث : إسلام علي صالح من مدرسة طريق النجاح .
سادساً : تنس الطاولة بنات ثانوي :
الترتيب الأول : تسنيم عبد الحكيم محمد من ثانوية الإخلاص .
الترتيب الثاني : فضيلة جمال رزق الله من ثانوية أفريقيا .
الترتيب الثالث : رغد عبد الباسط عطية من ثانوية الإخلاص .
سابعاً : الشطرنج بنات ثانوي :
الترتيب الأول : مبروكة محسن عطية من ثانوية الإخلاص .
الترتيب الثاني : شهد فتحي رزق من ثانوية الإخلاص .
الترتيب الثالث : ولاء مصطفى راف الله من ثانوية أفريقيا .
ثامناً الشطرنج أساسي بنين :
الترتيب الأول : محمد أمبارك إدريس من مدرسة طريق النجاح .
الترتيب الثاني : مطر صالح مسعود من مدرسة فرج بوحويش .
الترتيب الثالث : عوض أنور عوض من مدرسة الكرامة .
تاسعاً : الشطرنج أساسي بنات :
الترتيب الأول : هبة عبد الباسط صالح من مدرسة 17 فبراير .
الترتيب الثاني : مبروكة مصطفى العبس من مدرسة فرج بوحويش .
الترتيب الثالث : منى خليفة الناجي من مدرسة الكرامة .
عاشراً : تنس الطاولة بنين :
الأول : بدر إدريس صالح من مدرسة المناهل .
الثاني : سالم يوسف علي من مدرسة المناهل .
الثالث : خليفة عبد المنعم خليفة من مدرسة المناهل .
الشطرنج ثانوي بنين :
الأول : إسلام إدريس عبد الكريم من مدرسة المناهل .
الثاني : فرج سالم عبد الله من مدرسة المناهل .
الثالث : فرج عطية عتيق من مدرسة المناهل . (وال- القبة) ب ع/ ر ت
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