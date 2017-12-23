جلالة: أدعو أهالي تاورغاء للبقاء متحدين لأن عودتهم الآمنة لمدينتهم ستكون قريبة

ليبيا – أكد المرشح لحقيبة شؤون اللاجئين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة أن ما يتعرض له أهالي مدينة تاورغاء في مخيمات التهجير شيء مخجل للغاية وتتابعه الوزارة عن قرب وتحاول أن تقدم ما يمكن تقديمه من خلال المنظمات التي تتعامل معها.

جلالة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الوزارة تتعامل مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية تعمل في هذا الشأن وتقدم معونات إنسانية للمهجرين مثل الأغطية والخيام والمواد الغذائية المختلفة وكل ما يحتاجونه في الظروف الصعبة.

ونفى في ذات الوقت صحة المعلومات بشأن تسجيل حالات وفيات في مخيمات التهجير بعد التواصل مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

وأرجع جلالة عدم تنفيذ إتفاق عودة أهالي تاورغاء على الرغم من مرور أكثر من عام على إبرامه وإعتماده من قبل الرئاسي إلى عدم تحديد آلية العودة بسبب ظروف الأمنية والمالية التي تمر بها البلاد فيما ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجتماعات بهذا الخصوص.

وأقر في ختام مداخلته بوجوب أطراف متعنتة وحاجة المدينة لبنية تحتية والكثير من التجهيزات وهذا مرتبط بمؤسسات مختلفة مثل وزارتي داخلية ودفاع الوفاق والوزرات الخدمية الأخرى وهو ما يحتم بقاء الأهالي متحدين لأن عودتهم الآمنة ستكون قريبة.

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