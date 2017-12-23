#ليبيا_الآن | أكدت إدارات التخطيط والصيدلة والموارد البشرية والمناطق والمشروعات في اجتماعها مع ممثلي اللجنة الدولية للإغاثة والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية، على ضرورة التنسيق في العمل مع وزارة الصحة فيما يتعلق بدعم المنظمات للقطاع الصحي في #ليبيا.



