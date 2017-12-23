بدأ الاستعدادات لانطلاق النسخة الثانية لمعرض المرج الدولي للكتاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت بمدينة المرج الاستعدادات لإقامة معرض المرج الدولي للكتاب في نسخته الثانية تحت شعار “ذخر عقلك بمعلومة وتسلح بكتاب”.

وقالت رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض المرج الدولي للكتاب عبير اليسيري – إن فاعليات المعرض ستقام في منتصف شهر مارس المقبل بمشاركة عدد من دور النشر والتوزيع والمكتبات وبدعم عدد من الجهات العامة والخاصة بمدينة المرج ويستمر لمدة أربعة أيام تنتهي بإقامة احتفالية ختامية لتكريم المشاركين .

وأضافت اليسيري أن النسخة الثانية لمعرض المرج الدولي للكتاب ستشهد إقامة عدد من المناشط الثقافية المتنوعة والتي ستساهم في إثراء فاعليات المعرض مثل الأمسيات الشعرية والقصصية ومعارض الرسم والصور و ايضا ستقام عروض مسرحية وعروض لألعاب الخفة لإضفاء نوع من البهجة على فاعليات المعرض.

وأكدت رئيس اللجنة التحضيرية أن الهدف من المعرض واختيار هذا الشعار هو محاربة التطرف الفكري الذي يحاول التغلغل في عقول الشباب وايضا العمل على محاربة خطاب الكراهية والعنف واستبداله بخطاب حضاري يساهم في بناء الوطن وايضا الدعوة للتسلح بالعلم ونبذ السلاح الذي ازهق الأرواح ودمر الشباب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24